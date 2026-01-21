Il presidente della Campania, Fico, ha dichiarato di non aver ancora discusso con Postiglione sulla recente indagine, sottolineando di rispettare il ruolo della magistratura. Ha inoltre precisato di essere presente in Consiglio Regionale e di non aver ancora affrontato personalmente la questione, mantenendo un atteggiamento di riservatezza e rispetto nei confronti delle procedure giudiziarie in corso.

“Ancora non ho parlato con Postiglione di questa questione perché sono venuto qui in Consiglio Regionale. In ogni caso, è un’indagine in corso, da parte nostra c’è il rispetto per la magistratura nel lavoro e nella collaborazione massima, ma non parlo adesso delle singole persone”. Lo ha detto Roberto Fico, presidente della Regione Campania, rispondendo a margine del Consiglio Regionale a chi gli chiedeva dell’indagine che riguarda Antonio Postiglione, direttore generale della Sanità Campana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Campania, Fico su indagine Postiglione: "Non parlo dei singoli, rispetto la magistratura"

