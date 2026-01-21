Camionista travolto dal mais che trasportava a Dovera 30enne morto dopo i soccorsi dei colleghi in ditta

Un camionista di 30 anni è deceduto a Dovera, in provincia di Cremona, dopo essere stato travolto dal carico di mais che trasportava. L'incidente si è verificato durante le operazioni di consegna, e i colleghi intervenuti sul posto hanno tentato di soccorrerlo senza successo. La vicenda è oggetto di approfondimenti da parte delle autorità per chiarire le cause dell’incidente.

Un camionista di 30 anni è morto a Dovera, seppellito dal mais che stava trasportando. La vittima, Josip Krizanec, ha perso la vita dopo essere travolto dal carico che doveva depositare nell'azienda di lavorazione ed essicazione di cereali per cui lavorava nel Cremonese, la ditta Santa Rita. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente sarebbe stato causato probabilmente da un malfunzionamento del rimorchio. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Camionista seppellito dal carico di mais L'incidente sul lavoro si è verificato intorno alle 15 di mercoledì 21 gennaio, nello stabilimento dell'azienda nella frazione Roncadello del comune di Dovera, in provincia di Cremona.

