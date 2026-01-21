Cambia la programmazione Mediaset per Amici e Verissimo | i nuovi orari di domenica 25 gennaio
Il palinsesto Mediaset per domenica 25 gennaio presenta modifiche agli orari di messa in onda di Verissimo e Amici. Il talent di Maria De Filippi terminerà mezz'ora prima rispetto alla programmazione abituale. Di seguito, vengono illustrati i nuovi orari dei due programmi, che rappresentano i principali appuntamenti della domenica pomeriggio su Canale5.
Domenica 25 gennaio Verissimo e Amici cambiano orari di messa in onda. Il talent show di Maria de Filippi terminerà mezz'ora prima del previsto: ecco i nuovi orari dei due programmi di punta della domenica pomeriggio su Canale5.🔗 Leggi su Fanpage.it
Auditel: l’analisi degli ascolti tv di Domenica In, Verissimo, Amici e Da Noi a Ruota Libera | Domenica 18 gennaio 2026Ecco un'analisi dettagliata degli ascolti televisivi di domenica 18 gennaio 2026.
Colleferro. Stagione Teatrale “Vittorio Veneto” 2025-26. Si parte Domenica 25 Gennaio con “Circo Paradiso”. Ancora pochi giorni per sottoscrivere i nuovi abbonamenti. Le date e gli orariA Colleferro si avvia la stagione teatrale “Vittorio Veneto” 2025-26, che prenderà il via domenica 25 gennaio con “Circo Paradiso”.
Argomenti discussi: Cambio di palinsesto Canale 5: Zelig prende lo slot del lunedì sera, Io sono Farah si sposta al martedì; Forbidden Fruit, stop alla soap. Mediaset cambia programmazione: quando tornerà; La Forza di una Donna, Mediaset cambia orario alla soap: torna in prima serata; Cosa c'è stasera in TV: martedì 20 gennaio.
Cambio programmazione Mediaset 2026: chiude La forza di una donna, torna Grande FratelloCambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del 2026 con una serie di novità che riguarderanno l'appuntamento con La forza di una donna, la fortunata serie turca di Canale 5 che si avvia però ... it.blastingnews.com
Forbidden Fruit cambia di programmazione su Canale 5: arriva una novità per i fansForbidden Fruit è tra le serie tv in onda in questo momento sulle reti Mediaset. Le vicende di Zeynep e Yildiz collezionano in media 2 milioni di ... ilsipontino.net
Allerta meteo a Catania, cambia la programmazione degli eventi al Teatro Bellini: il nuovo calendario - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.