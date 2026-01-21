Camaldoli ira dei residenti per dissesto stradale di un mese | transitano tutti ma non i bus

Da oltre un mese, via Vicinale Piscitelli a Camaldoli, nel quartiere Chiaiano, vive una situazione di dissesto stradale che coinvolge residenti e pendolari. Il disagio si concentra sulla difficoltà di transito e sulla sospensione del servizio di autobus, creando disagi quotidiani. Questa condizione evidenzia l’urgenza di interventi per ripristinare la sicurezza e la funzionalità della strada, garantendo un’efficace mobilità nel quartiere.

Tempo di lettura: 2 minuti Via Vicinale Piscitelli, zona Camaldoli, quartiere Chiaiano. Da oltre un mese è teatro di un’odissea della mobilità. Un dissesto stradale ha costretto l’Anm a deviare tre linee: C44, 143, e 144. Una mazzata per tanti utenti. La sede stradale è in parte transennata. Il cedimento ha coinvolto alcuni sottoservizi. Ma intanto le auto transitano, la strada non è chiusa. “Anche i mezzi pesanti” giurano residenti esasperati. Ma gli autobus no. Un guaio: l’arteria collega l’hinterland nord di Napoli con la zona ospedaliera. A causa del blocco, è appiedato chi prima usufruiva del trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

