Cinque startup sono state selezionate per l’incubazione presso Murate Idea Park, a seguito del Selection Day di CALLforTOURISM, la tredicesima call dedicata all’innovazione nel settore turistico. L’evento si è tenuto martedì 20 gennaio nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, segnando un passo importante per lo sviluppo di progetti innovativi nel turismo.

Cinque startup sono state selezionate per accedere alla fase di incubazione presso Murate Idea Park al termine del Selection Day di CALLforTOURISM, la tredicesima call dedicata all’innovazione nel settore turistico, che si è svolta ieri, martedì 20 gennaio, nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio.Le.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: Da Verona alla Silicon Valley: il founder di Solstis Oliviero Pinotti ammesso allo 0,6% delle startup selezionate da Y Combinator

Leggi anche: Oliviero Pinotti, da Verona alla Silicon Valley: il founder di Solstis ammesso allo 0,6% delle startup selezionate da Y Combinator

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: # CALLforTOURISM: cinque startup selezionate per l’incubazione a Murate Idea Park; Call for Tourism, quando Palazzo Vecchio apre le porte alle start up emergenti. Il trionfo (doppio) di Museion.

Cinque startup valdostane a Smau di StoccolmaCinque startup valdostane sono state selezionate per partecipare alla prima edizione di Smau Stoccolma, evento di riferimento per l'innovazione e il business matching tra imprese e startup. Lo ... ansa.it