Calciomercato Roma dopo l’addio di Bailey scatta l’ora di Mathys Tel | sprint per l’attaccante! L’assist arriva dal Tottenham
Dopo l’addio di Bailey, la Roma accelera sul fronte attaccanti, valutando l’acquisto di Mathys Tel. Secondo le ultime indiscrezioni, il club potrebbe ricevere un supporto dal Tottenham per facilitare la trattativa. La società giallorossa si muove per rafforzare il reparto offensivo in vista della nuova stagione, mantenendo un profilo discreto e puntando a soluzioni efficaci e mirate.
Mathys Tel avverte il Tottenham che potrebbe andarsene se non gioca regolarmenteMathys Tel, giovane attaccante del Bayern Monaco, ha espresso chiaramente il desiderio di giocare con continuità.
Calciomercato Roma, sprint decisivo nelle ultime ore: attaccante in chiusuraLa Roma si prepara a chiudere un'importante operazione di calciomercato, concentrandosi sull'acquisto di un attaccante di livello.
Calciomercato Roma, si riaccende l’interesse per Dragusin del Tottenham dopo l’infortunio di Hermoso: l’indiscrezioneIl calciomercato Roma subisce un’improvvisa accelerazione a causa delle notizie poco rassicuranti che arrivano dall'infermeria. news-sports.it
Roma, si valuta di nuovo Dragusin dopo l'infortunio di Hermoso. Le news di calciomercatoLeggi su Sky Sport l'articolo Roma, si valuta di nuovo Dragusin dopo l'infortunio di Hermoso. Le news di calciomercato ... sport.sky.it
#Calciomercato #Roma, #Bailey torna all' #AstonVilla #SkySport #SkyCalciomercato x.com
