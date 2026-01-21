Calciomercato Parma | no di questo obiettivo ai ducali! Ha rifiutato la proposta fatta a gennaio cosa è successo
Durante il calciomercato di gennaio, il Parma ha presentato un’offerta per un giocatore, ma questa è stata respinta. La decisione del calciatore di rifiutare la proposta ha aperto un nuovo scenario, segnando un passo importante nelle strategie di mercato del club. Analizziamo cosa è successo e quali potrebbero essere le conseguenze per le prossime settimane.
Mercato Genoa: si spinge per Casseres Jr., intanto è ufficiale un colpo in linea verde. Doppia mossa dei rossoblù in entrata Calciomercato Milan, Loftus-Cheek lascia i rossoneri? Voci a sorpresa, cosa è successo nelle ultime ore per il suo futuro Calciomercato Juve: Mateta ha preso una decisione, comunicato il suo futuro al Crystal Palace! Novità importantissime Mercato Genoa: si spinge per Casseres Jr. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Juve, cambia tutto! Ora questo obiettivo della dirigenza può rinnovare il suo contratto. Ecco cosa è successo
Leggi anche: Parma Udinese 0-2: Zaniolo e Davis stendono i ducali, i friulani mettono la Juventus nel mirino! Cosa è successo nel pomeriggio
Calciomercato Palermo: Hernani puo' Arrivare | Sempre piu' ai Margini dal Progetto Parma Calcio
Argomenti discussi: Calciomercato 2026, news, trattative e indiscrezioni del 18 gennaio; Parma, per il dopo Løvik proposto El Ouahdi: la situazione; Parma-Genoa, le pagelle di CM: Corvi decisivo, Colombo non riesce a trovare il goal; Gli affari del giorno: il Como punta la stellina Lahdo, ufficiale Douglas Costa al Chievo in D.
Cagliari-Parma, Luvumbo per Cutrone: chi ne esce rinforzato di più?Visualizzazioni: 0 Mercato e salvezza si incrociano: Cagliari e Parma lavorano allo scambio Luvumbo-Cutrone. Un’operazione che potrebbe soddisfare entrambi gli allenatori. A gennaio il calciomercato è ... calciostyle.it
Parma-Cagliari, chi gioca e chi no: Bonny, Gaetano, Valeri, Luvumbo, Sohm, ZorteaParma-Cagliari (calcio d'inizio alle ore 20:45) è il posticipo serale che chiude la sesta giornata di campionato in Serie A. Reduci dall'incredibile pareggio in. calciomercato.com
Calciomercato Parma Ufficiale la cessione di Lovik - facebook.com facebook
Calciomercato #Parma Ufficiale la cessione di Lovik x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.