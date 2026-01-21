Il calciomercato invernale riguarda la possibile vicenda di Francesco Camarda, giovane attaccante del 2008 attualmente infortunato. Il Milan e il Lecce sono in discussione sulla sua situazione, con l’ipotesi di un ritorno del giocatore al club rossonero dopo il prestito in corso. La trattativa è ancora in fase di definizione, e l’evoluzione dipenderà dagli sviluppi delle prossime settimane.

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, il Milan e il Lecce stanno discutendo del futuro di Francesco Camarda, classe 2008, giovane attaccante di proprietà dei rossoneri ma che, attualmente, si trova in prestito ai giallorossi. Il serio infortunio alla spalla destra che Camarda ha subito durante Lecce-Roma 0-2 dello scorso 6 gennaio, infatti, ha complicato un po' i piani dei due club sul giocatore. La scorsa estate Camarda si era trasferito dal Milan al Lecce con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore del club salentino e di contro-riscatto in favore di quello meneghino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, Milan e Lecce discutono del futuro di Camarda: ecco la situazione attuale

