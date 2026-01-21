Calciomercato Milan | acquisti cessioni rumors e trattative | LIVE News

Il calciomercato invernale 2026 è in pieno svolgimento e il Milan si prepara a rafforzare la rosa con alcuni acquisti strategici. Tra trattative in corso, voci di mercato e possibili cessioni, la società rossonera monitora attentamente le opportunità per migliorare la squadra. Segui le ultime notizie e aggiornamenti live per rimanere informato sulle mosse del club durante questa sessione di mercato.

Lo scorso venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con un paio di innesti mirati, tra difesa ed esterni. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

