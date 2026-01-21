Calciomercato Juve Ottolini pronto a piazzare due colpi in uscita | i profili che lasceranno a gennaio

A gennaio, la Juventus pianifica alcune uscite nel mercato dei trasferimenti. Ottolini sta lavorando per trovare sistemazioni a due giocatori, tra cui Rouhi, ancora alla ricerca di una nuova squadra, e Pedro Felipe, che potrebbe approdare in prestito a un club interessato. Queste operazioni mirano a ottimizzare la rosa e a favorire lo sviluppo dei giovani talenti, mantenendo un occhio alle esigenze della squadra.

