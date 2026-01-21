Nel calciomercato dell’Inter, si fanno largo diverse ipotesi, tra cui quella di Gabriel Strefezza sulla corsia destra. Nel frattempo, Luis Henrique fatica a trovare continuità e il futuro di Denzel Dumfries resta incerto, con ancora da chiarire le sue possibilità di rientro in gruppo. La squadra valuta le opzioni per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione.

Luis Henrique continua a non incidere (quando va bene), su Denzel Dumfries pende ancora l’interrogativo del rientro in gruppo. Con Matteo Darmian sparito dai radar e Andy Diouf eventualmente spendibile in quella posizione solo a gara in corso gli uomini di calciomercato dell’ Inter dovrebbero muoversi (avrebbero dovuto già farlo) per tappare il L'articolo Calciomercato Inter, a destra spunta anche l’ipotesi Gabriel Strefezza. Ma. proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, a destra spunta anche l’ipotesi Gabriel Strefezza. Ma…

Calciomercato Inter, nella rosa dei nomi per la fascia destra spunta anche quello di Dodò: l’assist può arrivare da…Nel vivace calciomercato dell’Inter, il nome di Dodò si fa strada come possibile rinforzo per la fascia destra.

Calciomercato Inter, a destra spunta nuovo nome: è Holm del BolognaNel contesto del calciomercato dell’Inter, con João Cancelo ormai vicino al Barcellona, si fa strada il nome di Holm del Bologna come possibile rinforzo sulla fascia destra.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sky – Mercato Inter, ecco il piano per Mlacic. Colpo a destra? Potrebbe arrivare…; Inter, il coraggio di Chivu in 3 indizi che fanno una prova: ha ragione su Perisic?; Calciomercato Inter, torna Perisic per sostituire Dumfries: ecco l’idea dei nerazzurri; Inter, l'idea Perisic non decolla: ecco perché il croato non tornerà in nerazzurro.

Svolta a destra e grande colpo a zero: la Juve accelera e sorpassa l’InterJuve boom sul calciomercato: svolta a destra e scippo all'Inter. Poi super colpo a costo zero, ecco tutti i dettagli ... calciomercato.it

Fascia destra Inter, discorsi anche per Brooks del Bournemouth | ESCLUSIVOInter nuovo esterno destro per Chivu: nome clamoroso, Brooks del Bournemouth. Scambio con Frattesi: cosa filtra ... calciomercato.it

Calciomercato Inter, Dibu Martinez può essere il dopo Sommer. E se Perisic esce dalla Champions… - facebook.com facebook

Calciomercato Inter: ritorno Perisic, i nerazzurri insisteranno con il Psv #SkySport #SkyCalciomercato x.com