Il Bournemouth ha ufficializzato l’acquisto di Rayan, considerato uno dei talenti emergenti del calcio brasiliano. Il giovane attaccante, che era stato anche accostato al Milan, giunge in Inghilterra per rafforzare la propria crescita professionale. La sua presenza rappresenta una scommessa interessante per il club e un’opportunità di sviluppo in un campionato competitivo. Rayan si prepara così a vivere una nuova esperienza nel calcio europeo.

In Brasile pensano che sia uno dei maggiori talenti futuri: Rayan Vitor Simplício Rocha, conosciuto come Rayan, ha fatto una buonissima stagiona al servizio del Vasco da Gama, attirando di conseguenza moltissimo squadre, tra cui il Milan. Proprio i rossoneri avevano pensato di 'abbracciare' il classe 2006 a Milano, ma il tutto resterà soltanto un'ipotesi. Secondo quanto appreso da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, noti esperti di calciomercato Rayan firmerà nelle prossime ore un lungo contratto con il Bournemouth. Il club di Premier League avrebbe trovato un accordo con il Vasco da Gama: 35 milioni di base più una percentuale su una possibile futura rivendita, viste mediche già fissate per la fine della settimana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il Bournemouth si assicura Rayan: era accostato anche al Milan

Rayan accostato al Milan, Cafù: “Talento fantastico, può essere valido per qualsiasi grande squadra italiana”Rayan, giovane attaccante del Vasco da Gama, è stato spesso accostato al Milan.

Mercato Juve, rinforzo in attacco per Allegri: chi può essere il grande colpo a gennaio per il Milan. C’è il nome, era accostato anche ai bianconeri!Il mercato di gennaio si avvicina, e le grandi squadre stanno pianificando i loro colpi per rinforzare l’attacco.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Lazio, vicina l'intesa con il Bournemouth per Mandas: le cifre; Mandas-Bournemouth, Lazio verso il si: i dettagli; Calciomercato live: Noa Lang vicino al Galatasaray, Mandas verso il Bournemouth, Lucca direzione Nottingham Forest; Calciomercato Lazio, il Bournemouth insiste per Mandas: la rivelazione di Pedullà.

Bournemouth, chiuso il colpaccio Rayan dal Vasco Da Gama: lo voleva il MilanIn Brasile sono sicuri che si tratti di uno dei talenti più importanti della nuova generazione: Rayan Vitor Simplício Rocha, più semplicemente chiamato Rayan, è reduce da una stagione straordinaria co ... msn.com

Bournemouth, ecco il dopo Semenyo: fatta per RayanVisualizzazioni: 0 Rayan vola al Bournemouth: il talento brasiliano del Vasco da Gama trova casa in Premier League con un accordo da 35 milioni di euro. Bournemouth, un trasferimento di grande impatto ... calciostyle.it

La #Lazio sta aprendo all’offerta del Bournemouth, prestito con diritto di riscatto a 20 milioni, per #Mandas @DiMarzio #Calciomercato #Transfers x.com

Bournemouth, ufficiale l'ingaggio di Alex Toth https://www.calciostyle.it/calciomercato/bournemouth-ufficiale-lingaggio-di-alex-tothfsp_sid=1928011 di Virgilio Covelli - facebook.com facebook