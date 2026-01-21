Il calciomercato in Serie C continua a far discutere, e il caso di Matteo Cortesi al Carpi ne è un esempio. Dopo la riunione di ieri mattina con i compagni, il capitano rimane nel team, ma il suo futuro in maglia biancorossa non è ancora certo. La situazione, ancora in evoluzione, richiede ulteriori definizioni per chiarire il ruolo e le intenzioni delle parti coinvolte.

CARPI Matteo Cortesi ieri mattina si è riunito ai suoi compagni, ma la situazione fra lui e il Carpi è ben lontana dall’essere risolta. Il capitano, assente per tutta la scorsa settimana, aveva mandato un certificato medico per uno stato influenzale che è scaduto lunedì e ieri era disposizione di Cassani sul sintetico di Soliera, dove il Carpi ha svolto la seduta mattutina, poi ha lavorato in palestra nel pomeriggio. La sua presenza, senza un ulteriore certificato, scongiura un braccio di ferro che sarebbe stato dannoso per entrambe le parti, ma la situazione è ancora molto fluida. Da un lato c’è il giocatore che tramite il suo agente Rea ha manifestato in modo netto alla società del patron Lazzaretti di voler essere ceduto all’Arezzo, per sfruttare la grande occasione di una carriera che prima di Carpi non lo aveva mai visto protagonista in C con numeri come quelli dell’anno solare 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Il Carpi per ora ritrova capitan Cortesi . Ma il futuro del giocatore resta da definire

Serie C, sabato il match col Guidonia. Capitan Cortesi ancora a parte. Il Carpi con il fiato sospesoIl weekend si avvicina e con esso l’atteso incontro di Serie C tra Carpi e Guidonia.

Serie C. Carpi, scontri diretti ora decisivi. È il giorno del ritorno di CortesiIl Carpi si avvicina agli scontri diretti di Serie C con rinnovata attenzione alla classifica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Serie C, le gare della 22^ giornata su Sky; Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite; Calcio serie C, il Perugia non va oltre l'1-1 con il Bra ma esce comunque dai playout; Serie C, Pro Vercelli-Union Brescia 0-0. Rimpianti e reti inviolate: gol e highlights.

Trapani, dopo il basket tocca al calcio: confermato il -15, diaspora della rosa e giovedì possibile esclusione dalla CDopo il basket, anche il calcio a Trapani sta per vedere conclusa la parabola dell'era Antonini: confermati gli attuali 15 punti di penalizzazione, giovedì il TFN potrebbe escludere i granata dalla C ... sport.virgilio.it

E' morto Paolo Di Nunno, da presidente porto il Lecco in Serie B dopo cinquant'anniLeggi su Sky Sport l'articolo E' morto Paolo Di Nunno, da presidente porto il Lecco in Serie B dopo cinquant'anni ... sport.sky.it

CALCIO - SERIE D, DOMANI IL RITORNO DELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA Ultimi novanta minuti più eventuali rigori per decretare le finaliste della Coppa Italia Serie D 2025/2026. Domani pomeriggio alle ore 14.30 si giocheranno le semifinali di ritorn facebook

Calcio, Serie D. Portiere colpito da un petardo prima della partita: le immagini x.com