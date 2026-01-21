Calcio a 5 Musumeci verso Italia-Portogallo | Siamo in forma vogliamo un esordio importante

Gli Europei di calcio a 5 2026 sono iniziati, con 16 squadre in gara. Musumeci, in vista dell’Italia contro il Portogallo, ha sottolineato la buona condizione della squadra e l’importanza di un esordio positivo. Il torneo, che si concluderà il 7 febbraio, rappresenta un’occasione per le nazionali di dimostrare il loro valore nel percorso verso la fase finale.

Gli Europei 2026 di calcio a 5 sono partiti. Il torneo continentale di futsal, riservato alle nazionali, eleggerà il prossimo 7 febbraio la sua regina dopo un lungo percorso che vedrà al via 16 squadre che piano piano si assottiglieranno per arrivare al duello finale. Fra queste c’è anche l’ Italia che, dopo aver superato degli incredibili playoff – estromettendo il Kazakistan ai rigori dopo due partite thriller -, sarà chiamata al debutto nel Gruppo D sfidando i campioni in carica del Portogallo (sabato 24 gennaio alle ore 14.30). Un impegno proibitivo per gli azzurri che viene analizzato così, sul sito della Divisione Calcio a 5, dal capitano Carmelo Musumeci: “Sono stati 10 giorni intensissimi per arrivare fin qui in Slovenia: un lavoro duro in cui abbiamo dato il massimo curando ogni dettaglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio a 5, Musumeci verso Italia-Portogallo: “Siamo in forma, vogliamo un esordio importante” Leggi anche: Verso Bologna-Parma di Coppa Italia, Italiano: “Siamo i detentori del titolo e vogliamo reagire subito” Hockey ghiaccio, Jalonen verso le Olimpiadi: “Vogliamo fare giocare tutti, sarà importante avere continuità”Martedì 20 gennaio, Jukka Jalonen ha annunciato ufficialmente la rosa della squadra italiana di hockey su ghiaccio per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: EURO 2026, Azzurri al primo allenamento a Lubiana. Musumeci: Orgoglio e responsabilità le nostre parole chiave; Calcio a 5, Europei 2026: i convocati dell’Italia ai raggi X. Musumeci e Merlim leader, Bellobuono saracinesca, Turmena la possibile sorpresa; Calcio a 5 EURO 2026, le scelte di Samperi: i 14 convocati; Futsal, EURO 2026: le scelte di Salvo Samperi. I 14 convocati Azzurri. Calcio a 5, Musumeci verso Italia-Portogallo: Siamo in forma, vogliamo un esordio importanteGli Europei 2026 di calcio a 5 sono partiti. Il torneo continentale di futsal, riservato alle nazionali, eleggerà il prossimo 7 febbraio la sua regina ... oasport.it Calcio a 5, Europei 2026: i convocati dell’Italia ai raggi X. Musumeci e Merlim leader, Bellobuono saracinesca, Turmena la possibile sorpresaGli Europei 2026 di calcio a 5 sono sempre più vicini. Dopo un tortuoso percorso per qualificarcisi, passato anche dai playoff durissimi contro il ... oasport.it Gaetano Musumeci presenta la gara odierna contro l’Adrano C5 in programma al PalaVolcan alle 16 Ringraziamo Calcio a 5 Anteprima per l’attenzione! #DragoAcirealeC5 #DragoAdrano - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.