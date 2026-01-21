Cade dall' impalcatura artigiano trasportato in elicottero in ospedale

Oggi, 21 gennaio, ad Arquà Petrarca, un artigiano di 69 anni di Monselice è caduto da un'impalcatura mentre lavorava in una residenza di via Costa. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale tramite elicottero. Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.

Sfiorata la tragedia oggi 21 gennaio attorno alle 15 ad Arquà Petrarca. Un uomo di 69 anni residente a Monselice, mentre stava effettuando alcune valutazioni di un possibile lavoro all'interno di un'abitazione privata di via Costa, per cause in corso di accertamento, è caduto da un'impalcatura da.

