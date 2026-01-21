Le cabine Enel, utilizzate come rifugio da persone senza fissa dimora, sono state demolite con l’intervento delle ruspe. Questa operazione ha eliminato un punto di sostegno per chi vive in condizioni di vulnerabilità, lasciando dietro di sé una realtà difficile da affrontare. La vicenda evidenzia le sfide sociali legate alla mancanza di alloggi e alla gestione delle aree urbane.

Erano zona franca, rifugio di disperati senza un tetto sopra la testa, sono state cancellate dalle ruspe. Addio a Trezzo alle vecchie cabine dell’Enel, all’ex casello dell’A4, in disuso da anni. Le strutture di Autostrade si erano trasformate in un “ricettacolo di degrado”. Un’operazione attesa da tempo, che "restituisce decoro e sicurezza a questo pezzo di città", spiegano dal Comune. "L’intervento - sottolinea Antonio Guzzi, assessore alla Sicurezza - è il risultato di un lungo lavoro, paziente e responsabile, che ci ha visto impegnati nel mettere attorno a un tavolo realtà diverse per raggiungere un obiettivo comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cabine Enel cancellate dalle ruspe. Erano il rifugio dei senzatetto

