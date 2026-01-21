caaf cgil toscana cerca operatori

Caaf Cgil Toscana, in vista della campagna fiscale 2026, annuncia l’apertura delle selezioni per circa 100 operatori. La società, convenzionata con Caaf Cgil Quadrato Rosso, intende reclutare personale a tempo determinato da impiegare presso gli uffici della regione. Questa iniziativa permette di entrare in un contesto lavorativo stabile e di contribuire ai servizi offerti ai cittadini durante il periodo fiscale.

In vista della campagna fiscale 2026, Caaf Cgil Toscana, società convenzionata con Caaf Cgil Quadrato Rosso, ha aperto la selezione per il reclutamento di circa 100 nuovi operatori che saranno assunti a tempo determinato negli uffici di tutta la regione. I candidati, al termine del percorso di formazione di 100 ore, propedeutico e del tutto gratuito, saranno in grado di raccogliere i documenti e compilare le dichiarazioni fiscali degli utenti che si rivolgeranno agli uffici del Caaf. La selezione per il corso, che al termine permette di ottenere un attestato di operatore fiscale, è aperta a studenti, laureati, laureandi o diplomati nell’area giuridico economica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

