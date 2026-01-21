**Csinistra | opposizioni unite a Roma su no a Board Trump divise in Ue su Mercosur**

A Roma, alcune forze politiche di opposizione si sono unite nel chiedere alla premier Giorgia Meloni di non aderire al Board of Peace, evidenziando una posizione condivisa. Tuttavia, le divisioni emergono su altre questioni, come l'accordo Mercosur, dove le posizioni tra le istituzioni europee sono più divergenti. La questione riflette le diverse sensibilità e approcci delle forze politiche italiane e europee su temi internazionali.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Elly Schlein, Giuseppe Conte con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno appena finito di chiedere, unitariamente, a Giorgia Meloni di declinare l'invito ad entrare nel Board of Peace. "No all'Onu a pagamento di Donald Trump". La foto di gruppo in piazza Montecitorio è ancora calda quando in un altro Parlamento, quello europeo di Strasburgo, si consuma la spaccatura sull'accordo Ue-Mercosur. Per 10 voti è passata la richiesta del gruppo Left di rinvio dell'accordo alla Corte di Giustizia. Si dividono le opposizioni, ma anche il centrodestra. Votano a favore i parlamentari di Avs e M5S (che fanno parte di Left) e si uniscono quelli della Lega. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - **C.sinistra: opposizioni unite a Roma su no a Board Trump, divise in Ue su Mercosur** Le opposizioni divise su Kiev attaccano su sanità e carovitaLe opposizioni in Parlamento si scagliano contro la gestione di sanità e carovita, mostrando divisioni evidenti sull’approccio a Kiev. **C.sinistra: opposizioni ancora divise, Conte 'troveremo sintesi' e Schlein applaude**Le opposizioni in Italia continuano a dimostrare una certa frammentazione, mentre Giuseppe Conte si mostra fiducioso nel trovare una sintesi. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Iran, Pd e Avs votano anche la mozione dei 5S che dice no ad attacchi di Trump; Minoranze all’attacco della giunta Zattini: Stanca, immobile e logorata al suo interno. **C.sinistra: opposizioni unite a Roma su no a Board Trump, divise in Ue su Mercosur**Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Elly Schlein, Giuseppe Conte con Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno appena finito di chiedere, unitariamente, a ... iltempo.it **C.sinistra: Guerini, 'unità opposizioni non basta, serve costruire alternativa credibile'**Roma, 24 ott (Adnkronos) - Dobbiamo essere chiari nella direzione di marcia del Pd. Dobbiamo dare merito alla segretaria di aver lavorato per unire le opposizioni, non era scontato. E' stato un ... iltempo.it Ostruzionismo da social: Sinistra Unita attacca le opposizioni di San Giuliano Terme - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.