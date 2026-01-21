Bruno Vespa nello speciale per i 30 anni di Porta a Porta mostra il plastico di Cogne e intervista Bossetti

Nel suo speciale per i 30 anni di Porta a Porta, Bruno Vespa presenta il plastico di Cogne e intervista Massimo Bossetti, offrendo approfondimenti sui temi trattati nel programma. Un’occasione per riflettere su eventi e protagonisti che hanno segnato la storia della trasmissione, mantenendo un tono rispettoso e informativo.

Era il 22 gennaio 1996 quando andò in onda la prima puntata di Porta a Porta, il talk show di Bruno Vespa ormai inamovibile pilastro della seconda serata. In occasione dell’anniversario dei 30 anni, va in onda Speciale Porta a Porta – 30 anni della nostra vita, su Rai 1 a partire dalle ore 21.45. Numerosi gli ospiti della politica, mentre per il filone crime è prevista un’intervista a Massimo Bossetti e il ritorno del plastico di Cogne. Bruno Vespa, 30 anni di Porta a Porta L’intervista a Bossetti e il plastico di Cogne Anche Enrico Mentana nello speciale Bruno Vespa, 30 anni di Porta a Porta È da 30 anni che, quasi senza interruzione, Porta a Porta è in onda, il programma di Bruno Vespa che racconta l’attualità. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Bruno Vespa nello speciale per i 30 anni di Porta a Porta mostra il plastico di Cogne e intervista Bossetti Leggi anche: Ali Baraka, uno dei capi di Hamas, da Bruno Vespa: intervista esclusiva a Cinque Minuti e Porta a Porta Leggi anche: Garlasco, l'intervista di Sempio a Porta a Porta da Vespa sull'impronta 33 e il dna sotto le unghie di Chiara Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Speciale Porta a porta - 30 anni della nostra vita, stasera in tv: anticipazioni e ospiti; Porta a Porta compie 30 anni, la mossa di Bruno Vespa: una puntata pazzsce; Porta a Porta fa festa in prima serata; Porta a Porta - 30 anni della nostra vita è in diretta o registrato? Ecco tutto quello che c'è da sapere. Meloni e Schlein a Speciale Porta a Porta - 30 anni della nostra vitaIl 22 gennaio 1996 debuttava il programma di Bruno Vespa che ha cambiato la seconda serata televisiva, raccontando l'Italia attraverso 17 governi, 11 presidenti del Consiglio (tutti ospiti della trasm ... ansa.it Anticipazioni tv della settimana: dallo speciale Porta a Porta di Bruno Vespa al ritorno di Striscia la notizia sino a ZeligIn questa settimana televisiva, dal 19 al 25 gennaio, da segnalare su Rai Uno lo speciale Porta a Porta. La trasmissione condotta da Bruno Vespa compie 30 anni e festeggia con una puntata ... msn.com Porta a Porta: mercoledì 21 gennaio Bruno Vespa intervista Massimo Bossetti dal carcere di Bollate in occasione dei 30 anni del programma facebook Intervista esclusiva di Bruno Vespa a Massimo Bossetti dal carcere di Bollate. Speciale #PortaAPorta, trent’anni della nostra vita. Mercoledì 21 gennaio in prima serata su Rai1. x.com

