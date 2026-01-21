Bruno Vespa la casa in affitto a Roma | terrazzo living con vista da sogno 20 mila libri e tv nascosta E in Puglia la masseria cinque stelle

Bruno Vespa, noto giornalista e conduttore televisivo italiano, possiede una casa in affitto a Roma caratterizzata da un terrazzo con vista panoramica, una vasta libreria di circa 20.000 volumi e una televisione nascosta. In Puglia, invece, possiede una masseria cinque stelle. La sua abitazione romana riflette uno stile sobrio e raffinato, in linea con la sua lunga carriera nel giornalismo e nella televisione italiana.

Bruno Vespa, volto storico del giornalismo italiano, da decenni presenza fissa della tv pubblica italiana con Porta a Porta, vive sotto i riflettori non solo per la sua attività professionale ma anche per la sua vita privata. Il noto programma tv oggi mercoledì 21 gennaio 2026, festeggerà 30 anni di messa in onda. E lo farà con una puntata speciale dal titolo “30 anni della nostra vita”. La casa di Bruno Vespa Ma dove vive Bruno Vespa? Sebbene il noto conduttore abbia sempre mantenuto una certa riservatezza sui dettagli delle sue abitazioni, alcune informazioni sulla sua residenza e sugli immobili a lui legati sono emerse nel tempo. 🔗 Leggi su Leggo.it

