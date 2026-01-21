Alle prime ore del 21 gennaio 2026, a Brescia, un incendio ha interessato un edificio residenziale situato all'incrocio tra via Togni e via Dalmazia. L'incendio ha provocato un'intensa coltre di fumo, mettendo in allerta residenti e autorità locali. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

Brescia, 21 gennaio 2026 – U n principio di incendio è scoppiato in un edificio residenziale all'incrocio tra via Togni e via Dalmazia a Brescia. Il rogo avrebbe avuto origine ai livelli inferiori dello stabile, provocando una densa coltre di fumo che si è rapidamente diffusa nei vani comuni e negli appartamenti. Alcuni residenti si sono affacciati alle finestre in attesa di essere raggiunti dai soccorritori, mentre sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Sul posto sono presenti i carabinieri, impegnati a gestire la situazione e a facilitare l'arrivo dei mezzi di emergenza. I vigili del fuoco stanno intervenendo per domare le fiamme e verificare le condizioni degli occupanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brescia, incendio in un palazzo: edificio invaso da una coltre di fumo

Incendio in un condominio di via Dalmazia: residenti intrappolatiI vigili del fuoco stanno intervenendo per domare le fiamme e fare uscire le persone dalle finestre con una scala ... giornaledibrescia.it

Il rogo divampa: evacuati 4 appartamenti, 5 persone in ospedale (tra cui un bimbo)Le fiamme hanno distrutto un appartamento e costretto all’evacuazione vicini di casa; ancora ignote le cause del rogo ... bresciatoday.it

