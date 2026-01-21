Brantham, un piccolo villaggio nel Suffolk, è noto per la sua tranquillità e il suo carattere rurale. Sebbene sia considerato il peggior club d’Inghilterra, il Paris Saint-Germain vede in questa località un punto di partenza per scoprire nuovi talenti. La ricerca di giovani promesse si svolge lontano dai riflettori, in un contesto semplice e autentico, dove il talento può emergere anche in luoghi meno convenzionali.

“Brantham is a village and civil parish in the Babergh district of Suffolk, England. It is located close to the River Stour and the border with Essex “. Scrive Wikipedia. 7,6 km quadrati per 2566 abitanti. Per trovare questo villaggio il cui nome significa “ villaggio bruciato”, attribuito in seguito a un’invasione vichinga proveniente dal fiume Stour, bisogna andare a 1h47 a nord est da Londra nel Suffolk. Nella regione dell’East Anglia il cui capoluogo è Ipswich. Ciò che a Wikipedia sfugge è che la locale squadra del Brantham Athletic è la peggiore d’Inghilterra. Nonn ha vinto neppure una partita di campionato, la Isthmian League North Division, e resta l’unico club nei primi otto livelli del calcio inglese a non aver ancora conquistato una vittoria. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Brantham è il peggior club d’Inghilterra ma è qui che il Psg cerca i suoi campioni

Leggi anche: “Sentivo che avrei avuto più impatto agli Europei U21 che alla Coppa del Mondo per club. Ho aiutato l’Inghilterra a qualificarsi, quindi perderla sarebbe stato straziante’ Perché James McAtee ha scelto la gloria dell’Inghilterra invece della Coppa del Mondo per club

Il Milan di Allegri non è fortunato (ma esalta le qualità dei suoi campioni)Il Milan di Allegri continua a mostrare un buon livello di gioco, anche se la fortuna sembra essere dalla parte delle avversarie.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Argomenti discussi: L’Italia è la periferia dell’impero, gli esuli della Premier come McTominay da noi fanno faville Il Napoli è riuscito nell’impresa di buttare via una gara dominata nel primo tempo. I campioni d'Italia non possono valere 8 punti in Champions. https://www.ilnapolista.

La peggior Fiorentina di sempreQuattro punti in nove giornate, zero vittorie in tre mesi: con la sconfitta di San Siro la squadra di Stefano Pioli ha registrato il peggior avvio della (quasi) centenaria storia viola. Una crisi che ... ilfoglio.it