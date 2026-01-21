Brainvaders in arrivo il primo EP Tilt

A 2 anni dalla formazione della band e dopo l'uscita di una demo e di un singolo, i Brainvaders comunicano l'uscita del loro primo EP, Tilt. I Brainvaders, trio punk della provincia di Firenze, dopo un anno di live divertenti e le prime trasferte, la band comunica l'uscita del primo EP "Tilt", disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 30 gennaio 2026. Nati alla fine del 2023, semplicemente dalla voglia di suonare ed esprimere la propria creatività, i Brainvaders sono un trio della provincia di Firenze; adesso escono con un lavoro composto da 6 tracce fortemente orientate al punk rock.

