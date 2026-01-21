Bottega Veneta saluta l’amministratore delegato Bartolomeo Rongone

Bottega Veneta annuncia la partenza di Bartolomeo Rongone, che lascia il ruolo di amministratore delegato per assumere una posizione in Moncler. Il cambio di vertice si inserisce nel quadro dei nuovi assetti di Kering, gruppo proprietario del marchio, e segna un momento di transizione per il brand italiano, che prosegue il proprio percorso di sviluppo sotto nuove responsabilità.

In Kering arriva un cambio di vertici arriva con l’inizio del nuovo anno: Bartolomeo Rongone lascerà il posto di amministratore delegato da Bottega Veneta per passare a Moncler. Il suo attuale ruolo si concluderà il 31 marzo 2026, e le candidature a nuovo CEO della maison sono ancora aperte. Bartolomeo Rongone passa da Bottega Veneta a Moncler. La mossa strategica arriva dal gruppo di Remo Ruffini per rafforzare la propria struttura organizzativa. Infatti, grazie a questa manovra, secondo la quale Rongone diventerà amministratore delegato a partire dal 1 aprile, Remo Ruffini diventerà Presidente Esecutivo, mantenendo la responsabilità della direzione creativa ma continuando comunque a ricoprire un ruolo primario nella governance e nella definizione della direzione strategica del gruppo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Leo Rongone lascia Bottega Veneta: è il nuovo ceo di Moncler

