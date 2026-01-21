Il commento di Borghi evidenzia come, secondo lui, la Groenlandia abbia un ruolo limitato, concentrato principalmente sulla pesca del merluzzo. La sua affermazione suggerisce che il territorio non abbia altre utilità strategiche, e, in modo leggero, invita a lasciarlo nelle mani di Trump. Questa posizione invita a riflettere sulle diverse percezioni e approcci riguardo alle risorse e alle potenzialità delle aree remote.

"L'utilità della loro terra in questo momento è solo la pesca del merluzzo, ma lasciategliela a Trump. Io sono abbastanza convinto che a Trump l'idea della Groenlandia piaccia perché la vede grande sulla cartina, secondo me è rimasto fregato in parte dalle proiezioni di Mercatore". Queste sono le parole di Claudio Borghi, senatore della Lega, intervenuto su Radio Cusano Campus, nel corso del programma Battitori Liberi, a proposito delle affermazioni del presidente americano che ha più volte minacciato di volere l'isola artica per questioni di sicurezza nazionale. "Se veramente fosse un gran tesoro - ha continuanto il senatore del Carroccio - sarebbero i groenlandesi i primi a dire che vogliono l'indipendenza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Borghi (Lega): "La Groenlandia? Serve solo a pescare merluzzo: lasciatela a Trump"

Trump minaccia la Groenlandia: “Ci serve per motivi di difesa”In un’intervista a The Atlantic, Donald Trump ha affrontato vari temi, tra cui il recente intervento in Venezuela con l’arresto di Maduro e la figura di Delcy Rodriguez.

Trump insiste: “Ci serve la Groenlandia”, le reazioni sull’isolaDonald Trump ha nuovamente sottolineato l'importanza strategica della Groenlandia per gli Stati Uniti, riaccendendo l'attenzione sull'isola.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Dazi, tensioni in maggioranza. Borghi (Lega): Festeggio. Crosetto: Noi non siamo in un vaso di ferro; Il centrodestra diviso su Donald. Scintille tra la Lega e Crosetto; Dazi, altro scontro tra Lega e Crosetto; Giorgia Meloni fa l’equilibrista sulla Groenlandia.

Borghi (Lega): La Groenlandia? Serve solo a pescare merluzzo: lasciatela a TrumpIOl senatore leghista a Radio Cusano Campus ha detto che l'isola è veramente inospitale e che se Nuuk fosse un gran tesoro sarebbero i groenlandesi i primi a dire che vogliono l'indipendenza. E su ... ilfoglio.it

Borghi: 'L'utilità Groenlandia è la pesca al merluzzo, si lasci a TrumpSe veramente fosse un gran tesoro, sarebbero i groenlandesi i primi a dire che vogliono l'indipendenza. ansa.it

Il senatore della Lega Claudio Borghi: "L'utilità Groenlandia è la pesca al merluzzo, ma lasciategliela a Trump". #ANSA - facebook.com facebook

Dazi, tensioni in maggioranza. Borghi (Lega): «Festeggio». Crosetto: «Noi non siamo in un vaso di ferro» x.com