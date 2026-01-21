BOOM! MEDIASET DENUNCIA CORONA E CHIEDE IL DIVIETO DI USARE TUTTI I SOCIAL

Mediaset ha presentato una denuncia alla Procura di Milano contro Fabrizio Corona, contestandogli diffamazione e minacce rivolte ai vertici aziendali e a conduttori televisivi. La decisione si inserisce nel tentativo di tutelare l’immagine dell’azienda e garantire un ambiente di lavoro sicuro e rispettoso. La vicenda evidenzia l’importanza di un confronto civile e rispettoso nel settore dei media e dello spettacolo.

Mediaset ha denunciato in Procura a Milano Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. E ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane. La querela e l’istanza, infatti, arrivano dopo le puntate del suo format sul web ‘Falsissimo’ in cui ha attaccato, tra gli altri, Alfonso Signorini. (Ansa) L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

