BOOM! MEDIASET DENUNCIA CORONA E CHIEDE IL DIVIETO DI USARE TUTTI I SOCIAL

Mediaset ha presentato una denuncia alla Procura di Milano contro Fabrizio Corona, accusandolo di diffamazione e minacce rivolte ai dirigenti e ai conduttori delle proprie trasmissioni. La società ha inoltre richiesto il divieto di utilizzo di tutti i social media da parte di Corona. La vicenda riguarda comportamenti che, secondo Mediaset, compromettono l’immagine e la sicurezza dell’azienda.

Mediaset ha denunciato in Procura a Milano Fabrizio Corona per diffamazione e minacce nei confronti dei vertici dell’azienda e di conduttori di note trasmissioni tv. E ha anche chiesto alla Dda di attivarsi ai fini di ottenere una misura di prevenzione che inibisca all’ex agente fotografico l’uso dei social e di altre piattaforme telematiche e l’utilizzo del cellulare per divulgare contenuti come quelli che sta diffondendo nelle ultime settimane. La querela e l’istanza, infatti, arrivano dopo le puntate del suo format sul web ‘Falsissimo’ in cui ha attaccato, tra gli altri, Alfonso Signorini. (Ansa) L'articolo proviene da BUBINO. 🔗 Leggi su Bubinoblog

