L'eurodeputato Stefano Cavedagna commenta il provvedimento

Lo ha dichiarato l'eurodeputato bolognese Stefano Cavedagna a margine della sessione plenaria in merito al ricorso fatto al Tar da parte di Fratelli d'Italia per annullare il limite dei 30 all'ora a Bologna. Acea a Davos guida l’alleanza globale sull’acqua: «Servono investimenti per colmare un gap da 6.500 miliardi» Il momento chiave è la presentazione del report del World Economic Forum realizzato insieme ad Acea e all’Università di Cambridge, intitolato Bridging the €6.5 Trillion Water Infrastructure Gap. Lo studio fotografa la situazione del settore idrico a livello mondiale e lancia un messaggio chiaro: senza nuovi investimenti, il divario infrastrutturale sull’acqua rischia di diventare un freno strutturale alla crescita economica. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Bologna «città 30», Cavedagna: «Provvedimento che fa scuola in Ue e figlio di ideologia»

Bologna Città 30, Cavedagna (FdI): "Provvedimento che fa scuola in Ue e figlio di ideologia"L'eurodeputato Cavedagna di Fratelli d'Italia commenta il ricorso al Tar contro il limite di 30 kmh in Bologna, definendo il provvedimento un esempio di ideologia che fa scuola in Europa.

Bologna Città 30, Tar annulla provvedimento. Salvini: “Sicurezza non si fa con ideologia”Il Tribunale Amministrativo dell’Emilia Romagna ha annullato il provvedimento Bologna Città 30, promosso da Fratelli d’Italia e sostenuto dall’europarlamentare Stefano Cavedagna.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Bologna Città 30: Cavedagna (FdI), Provvedimento che fa scuola in Ue e figlio di ideologia

Argomenti discussi: Città 30 a Bologna bocciata dal Tar, accolto il ricorso dei taxi e annullato il limite. Non andava esteso a tutte le strade; BOLOGNA: Tar annulla provvedimento 'Città 30', accolto ricorso tassisti; Bologna e il limite a 30 km all'ora, il Tar accoglie ricorso e annulla provvedimento; Bologna Città 30, Tar annulla provvedimento. Salvini: Sicurezza non si fa con ideologia.

Bologna città 30, il Tar accoglie il ricorso di Fratelli d’Italia e annulla il piano del sindaco LeporeI giudici del Tar hanno ritenuto illegittimo il piano del Comune: il limite dei 30 era stato esteso a quasi tutta la città, ma serve una motivazione strada per strada. Esulta il centrodestra: Era s ... dire.it

Il Tar annulla Bologna Città 30, ma il Comune va avantiIl Tar dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso presentato da due tassisti ed ha bloccato 'Bologna Città 30', il provvedimento del Comune che due anni fa ha esteso a tutta la città (ad eccezione ... ansa.it

BOLOGNA NO CITTÀ 30 Dopo l'ordinanza del Tar di annullamento delle delibere Bologna Città 30, il Comune di Bologna va ugualmente avanti, con la fase due: presto le nuove ordinanze e un piano di interventi di moderazione del traffico, in 100 punti della c - facebook.com facebook