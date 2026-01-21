Board per la pace a Gaza anche Netanyahu accetta l’invito di Trump Sì di Argentina e Azerbaigian Il Brasile temporeggia

Benjamin Netanyahu ha accettato l'invito di Donald Trump a partecipare al “Board of Peace”, un'organizzazione internazionale promossa dagli Stati Uniti per ricostruire Gaza e favorire il dialogo diplomatico globale. Argentina e Azerbaigian hanno dato il loro consenso, mentre il Brasile sta valutando la posizione. L'iniziativa mira a promuovere la stabilità e la ricostruzione nell’area, offrendo un nuovo spazio di coordinamento tra le parti coinvolte nel conflitto.

Benjamin Netanyahu ha accettato l’invito di Donald Trump a far parte del “ Board of Peace “, l’organizzazione internazionale a guida statunitense istituita dal presidente degli Stati Uniti con l’obiettivo di ricostruire la Striscia di Gaza dopo la distruzione inflitta all’enclave palestinese da due anni di bombardamenti israeliani, ma che si propone anche come un nuovo spazio di coordinamento diplomatico globale. Anche l’ Argentina ha confermato la propria partecipazione alla riunione convocata dal presidente Usa per formalizzare il Consiglio di Pace che sarà presentato giovedì a Davos, nel centro congressi del Forum economico mondiale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Board per la pace a Gaza, anche Netanyahu accetta l’invito di Trump. Sì di Argentina e Azerbaigian. Il Brasile temporeggia Gaza, Netanyahu accetta invito Trump nel Board of PeaceIl premier israeliano Benjamin Netanyahu ha confermato la sua partecipazione al Board of Peace per Gaza, su invito di Donald Trump. ‘Board of Peace’ a Gaza, Netanyahu accetta l’invito di Trump a entrare nell’iniziativaDurante il World Economic Forum di Davos, è prevista la firma del ‘Board of Peace’, un organismo voluto da Donald Trump per monitorare il cessate il fuoco a Gaza e promuovere la risoluzione dei conflitti globali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Argomenti discussi: Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Gaza, nel Board per la pace di Trump ci sono Rubio, Witkoff, Kushner e Blair. Invitato anche Erdogan. Netanyahu non ci sta: Nomi non coordinati con noi; Gaza, Trump su Truth: Formato il Board della pace, ora Hamas consegni armi; Il Board per la pace di Trump trova poche adesioni: Starmer verso il no. Cos’è il Board of Peace, il piano di Trump per la gestione di Gaza e quale sarà il ruolo dell’ItaliaL'Italia entra ufficialmente nel Board of Peace promosso dagli Stati Uniti per coordinare la transizione e la ricostruzione della Striscia di Gaza ... fanpage.it Netanyahu accetta l’invito di Trump, entrerà nel Board per la pace di GazaIl primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che accetterà l'invito del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ... msn.com CONSIGLIO PER LA #PACE Abbiamo scoperto da una #intervista rilasciata nel corso di una visita istituzionale a #Seul, che la #Meloni è stata invitata a partecipare il Board for Peace (Consiglio per la Pace), inventato da #Trump per decidere le sorti di #Gaz facebook Mentre si discute delle poltrone nel “Board of Peace” per Gaza di Donald Trump, non c’è pace per la popolazione palestinese. Violenze in aumento, occupazione, discriminazioni: il governo israeliano continua ad agire indisturbato. Ci auguriamo che il govern x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.