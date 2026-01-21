Blitz nella piazza di spaccio di San Basilio | sequestro di beni per 5 milioni anche a Latina
Nella mattinata del 21 gennaio, le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz nella piazza di spaccio di San Basilio, sequestrando beni per un valore di 5 milioni di euro. L’intervento fa parte di un’operazione volta a contrastare l’accumulo di patrimoni di origine illecita, coinvolgendo anche la provincia di Latina. Il provvedimento si inserisce in un più ampio progetto di lotta alla criminalità organizzata e al traffico di droga.
