Blitz antidroga a Roma in azione anche la questura a Frosinone

Nella prima mattinata, si è svolta una vasta operazione antidroga che ha coinvolto Roma, con particolare attenzione a San Basilio, e si è estesa anche alla provincia di Frosinone, coinvolgendo la questura locale. L’intervento mira a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e rafforzare la sicurezza nelle aree interessate.

Scatta all'alba una vasta operazione anticrimine che, partendo dal cuore dello spaccio romano a San Basilio, estende i suoi effetti fino alla provincia di Frosinone. Un imponente dispiegamento di forze, con circa 250 uomini in campo, sta eseguendo provvedimenti di sequestro beni per un valore.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Maxi blitz antidroga a Frosinone: arrestato spacciatore con chili di droga in casaNella mattinata di oggi, gli agenti della Polizia di Stato di Frosinone hanno eseguito un’operazione antidroga, arrestando un uomo residente nella provincia. Blitz nel carcere di Foggia: in azione 150 uomini e cani antidrogaNella giornata di oggi, nel carcere di Foggia, sono intervenute oltre 150 unità della polizia penitenziaria, inclusi reparti cinofili e specializzati, provenienti dalla Puglia e dalla Campania. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: Blitz antidroga a Ostia e sul litorale: posti di blocco, perquisizioni e arresti; Trullo, giovane pusher nasconde 30 panetti di hashish 'Gomorra'; Maxi-operazione antidroga a Ostia, sequestrate più di seicento dosi di crack e cocaina; (AGR) Ostia al centro dell’operazione antidroga: 9 arresti dei Carabinieri a Roma. Roma, maxi blitz antidroga al Quarticciolo: paracadutisti in azione, 18 gli arrestiMaxi blitz antidroga al Quarticciolo (Roma): in azione anche i paracadutisti, sono 18 le persone arrestate. notizie.it Polizia al bar della coltellata, blitz antidroga a San Basilio: sequestrati beni per oltre 5 milioni di euroColpo alla piazza di spaccio del Bar della coltellata a Roma, nel quartiere di San Basilio: la polizia sequestra beni per più di 5 milioni di euro ... fanpage.it Sgominata organizzazione di narcotrafficanti Anche Bergamo e Brescia coinvolte nel maxi blitz antidroga della Polizia di Stato con epicentro a Reggio Emilia. Importati in Italia ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana dal Sud... - facebook.com facebook Taranto, blitz antidroga «Leon»: il pm chiede 24 condanne x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.