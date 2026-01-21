Blanco annuncia il nuovo singolo ‘Anche a vent’anni si muore’ | il tour fa tappa in Campania

Blanco torna con il nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore”, disponibile dal 23 gennaio su piattaforme digitali e in radio, pubblicato da EMI Records Italy. Contestualmente, l’artista annuncia il suo tour che toccherà diverse tappe in Campania. Questa uscita rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera, confermando la sua costante presenza nel panorama musicale italiano.

Tempo di lettura: 2 minuti Blanco annuncia l’uscita del nuovo singolo “Anche a vent’anni si muore” dal 23 gennaio sulle piattaforme digitali e in radio per EMI Records Italy (Universal Music Italy). A vent’anni le scelte, i sogni e le paure assumono un peso diverso, il confine tra slancio e smarrimento è sottile: è in questo spazio fragile che prende forma “Anche a vent’anni si muore”. Il brano, raccontando la crisi come parte inevitabile del percorso, affronta senza filtri il disincanto della crescita con una scrittura spontanea che non cerca scorciatoie emotive ma sceglie di restare fedele alla realtà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Coez annuncia il nuovo tour "From the Rooftop": tappa a PompeiCoez torna con un nuovo tour intitolato "From the Rooftop", che seguirà le tappe nei palazzetti.

