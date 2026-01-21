Bitritto droga | tre arresti sequestrati anche ottantamila euro circa e una pistola Carabinieri

I Carabinieri di Bari hanno arrestato tre persone a Bitritto nell’ambito di un’operazione antidroga. Durante l’intervento, sono stati sequestrati circa ottantamila euro e una pistola. L’operazione, condotta anche con il supporto dei cani molecolari, ha portato alla messa sotto controllo di soggetti sospettati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arrestati, tra i 22 e i 37 anni, sono ora a disposizione della giustizia.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari, con l'ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, hanno tratto in arresto in flagranza di reato tre persone (età compresa tra i 22 e i 37 anni) ritenute responsabile, ciascuno per la parte di competenza, (fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa), dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Carabinieri hanno sorpreso i tre uomini nelle fasi di venditaacquisto dello stupefacente, così da riuscire a recuperare anche un'ingente somma di denaro pari a 80.

