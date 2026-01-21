Biennale Teatro Emma Dante Leone d’oro alla carriera

La Biennale Teatro 2026 assegna il Leone d’oro alla carriera a Emma Dante, riconoscendo la sua significativa attività nel teatro e nell’opera. Il premio Leone d’argento va a Mario Banushi, giovane regista greco-albanese di rilievo internazionale. Questi riconoscimenti sottolineano l’impegno e il talento di figure emergenti e affermate nel panorama teatrale europeo.

(Adnkronos) – È Emma Dante, la più celebrata regista italiana di teatro e d'opera, il Leone d'oro alla carriera della Biennale Teatro 2026; al ventisettenne regista greco-albanese Mario Banushi, che da subito si è imposto sulla scena europea e internazionale, va il Leone d'argento. Lo ha stabilito il Consiglio di Amministrazione della Biennale di Venezia su proposta di Willem Dafoe, direttore del settore Teatro. La cerimonia di premiazione avrà luogo nel corso del 54esima Festival Internazionale del Teatro (7 – 21 giugno) nella Sala delle Colonne di Ca' Giustinian, sede della Biennale.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

