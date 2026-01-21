Bici giù dai Murazzi Denise scarcerata | ‘Ha capito’ la dura reazione della famiglia Glorioso

La famiglia Glorioso esprime dolore e delusione dopo la scarcerazione parziale di Denise, ritenendo che la decisione del tribunale riapra vecchie ferite. I genitori, infatti, si sentono ignorati e costernati, mantenendo viva una ferita aperta. Questa vicenda riguarda la difficile gestione di un episodio che ha profondamente coinvolto e segnato le loro vite, suscitando reazioni di rabbia e insoddisfazione.

"Costernati e ignorati": la rabbia dei genitori di Mauro davanti alla decisione del tribunale. La scarcerazione, seppur parziale, riapre una ferita che per la famiglia Glorioso non si è mai rimarginata. A distanza di quasi tre anni dal drammatico episodio dei Murazzi di Torino, uno dei volti di quella notte torna al centro dell'attenzione giudiziaria: Denise, minorenne all'epoca dei fatti, è stata ammessa all' affidamento in prova ai servizi sociali dopo aver scontato parte della condanna in carcere. La decisione arriva a fronte di una condanna definitiva a sei anni e otto mesi per concorso morale nel gesto che il 21 gennaio 2023 cambiò per sempre la vita di Mauro Glorioso, studente palermitano colpito da una bicicletta elettrica lanciata dall'alto e rimasto tetraplegico.

