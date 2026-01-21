Biathlon nove azzurri convocati per Nove Mesto | Giacomel al via con il pettorale giallo

Nove Mesto ospita l’ultima tappa di Coppa del Mondo di biathlon prima della pausa olimpica di gennaio. Nove azzurri sono stati convocati per questa gara, tra cui Giacomel, che partirà con il pettorale giallo. L’evento rappresenta un importante momento di analisi e preparazione per gli atleti italiani, conclusivo del trittico in Repubblica Ceca.

La tappa ceca chiude il trittico di gennaio ed è l’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica. Programma ricco tra Short Individual, prove miste e mass start Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Per l’importante trasferta ceca, il direttore tecnico Klaus Höllrigl ha convocato nove atleti, chiamati a difendere i colori azzurri in un fine settimana particolarmente significativo anche in ottica olimpica.🔗 Leggi su Sportface.it

Biathlon, i convocati dell’Italia per Nove Mesto. Giacomel difende il pettorale giallo, torna PasslerL’Italia partecipa con nove atleti alla sesta tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto, in programma da giovedì 22 a domenica 25 gennaio.

Biathlon, Nove Mesto chiude il trittico di gennaio: nove azzurri convocatiA Nove Mesto, in Repubblica Ceca, si svolge l’ultima tappa di gennaio del circuito di Coppa del Mondo di biathlon, prima della pausa olimpica.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Tutta l’emozione di Tommaso GIACOMEL dopo la vittoria di oggi

Argomenti discussi: Coppa del mondo di biathlon 2025 – 2026 a Nove Mesto: programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Biathlon - Nove convocati dell'Italia per la tappa di Nove Mesto, l'ultima di Dorothea Wierer in Coppa del Mondo; Nove azzurri al via a Nove Mesto: giovedì la tappa ceca si apre con la short individual maschile; Coppa del Mondo, Nove Mesto: i nove convocati azzurri per la tappa in Repubblica Ceca.

Biathlon, i convocati dell’Italia per Nove Mesto. Giacomel difende il pettorale giallo, torna PasslerSaranno nove gli azzurri impegnati a Nove Mesto da giovedì 22 a domenica 25 gennaio per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. La ... oasport.it

Biathlon: Coppa del Mondo, nove azzurri al via a Nove MestoA partire da giovedì Nove Mesto (Repubblica Ceca) ospiterà la tappa conclusiva del trittico di gennaio, ultimo atto di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica. Sono nove nel complesso gli atleti co ... napolimagazine.com

Biathlon – Marketa Davidova salta l’appuntamento di Coppa del Mondo a Nove Mesto - facebook.com facebook