L’Italia partecipa con nove atleti alla sesta tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Nove Mesto, in programma da giovedì 22 a domenica 25 gennaio. Tra i convocati, Giacomel difende il pettorale giallo, mentre torna Passler. La competizione vedrà la partecipazione di atleti italiani impegnati nelle diverse discipline del biathlon, con l’obiettivo di ottenere risultati importanti nel contesto della stagione 2025-2026.

Saranno nove gli azzurri impegnati a Nove Mesto da giovedì 22 a domenica 25 gennaio per la sesta tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon. La località ceca ospiterà l’ultimo appuntamento del circuito maggiore prima della lunga parentesi dedicata alle gare olimpiche di Anterselva, che inizieranno l’8 febbraio con la staffetta mista e termineranno il 21 febbraio con la mass start femminile. A Nove Mesto il programma prevede invece le short individual (uomini il 22 gennaio, donne il 23), con a seguire due staffette miste (prima la Single Mixed e poi quella olimpica) sabato 24 ed infine le mass start domenica 25 gennaio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, i convocati dell’Italia per Nove Mesto. Giacomel difende il pettorale giallo, torna Passler

LIVE Biathlon, Sprint Ruhpolding 2026 in DIRETTA: Giacomel difende il pettorale giallo-rosso, torna BotnSegui in tempo reale la gara di biathlon Sprint a Ruhpolding 2026, con Giacomel in maglia gialla-rossa e il ritorno di Botn.

Biathlon, Nove Mesto chiude il trittico di gennaio: nove azzurri convocatiA Nove Mesto, in Repubblica Ceca, si svolge l’ultima tappa di gennaio del circuito di Coppa del Mondo di biathlon, prima della pausa olimpica.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Tutta l’emozione di Tommaso GIACOMEL dopo la vittoria di oggi

Argomenti discussi: Coppa del mondo di biathlon 2025 – 2026 a Nove Mesto: programma, la squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Ruhpolding: tornano Wierer e Vittozzi; Biathlon - I convocati dell'Italia per la tappa di Ruhpolding: tornano Wierer e Vittozzi. C'è una novità tra gli uomini; Wierer e Vittozzi rientrano in gara, la prima di Giacomel con il pettorale giallo: i convocati dell'Italia per la tappa di Ruhpolding.

Biathlon, i convocati dell’Italia per la tappa di Ruhpolding: tornano Wierer e VittozziDal 14 al 18 gennaio, a Ruhpolding (Germania), prosegue il cammino della Coppa del Mondo di biathlon. La tappa bavarese, una delle più tradizionali del ... oasport.it

I convocati dell'Italia per Oberhof: Vittozzi e Wierer saltano la tappa, Giacomel presente. Esordio per Linda ZingerleBIATHLON, COPPA DEL MONDO - Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non prenderanno parte alla prossima tappa di Coppa del Mondo in programma a Oberhof dall’8 all’11 ge ... eurosport.it

Biathlon – La Svezia svela i convocati per Milano-Cortina 2026: Samuelsson e le sorelle Oeberg guidano la squadra - facebook.com facebook

La Coppa del Mondo di biathlon rimane in Germania. La quinta tappa sarà a Ruhpoldinga, tra mercoledì 14 e domenica 18 gennaio. 11 gli azzurri convocati, tornano Wierer e Vittozzi. bit.ly/49PMgC3 @Fisiofficial x.com