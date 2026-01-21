biathlon coppa del mondo femminile nove mesto 2026 le azzurre spesso protagoniste in moravia

La sesta tappa della Coppa del Mondo femminile di biathlon 2025-26 si terrà a Nove Mesto na Morave, sostituendo temporaneamente Anterselva, che ospiterà le gare dei Giochi di Milano Cortina 2026. Le azzurre, spesso protagoniste in Moravia, continuano a essere tra le atlete da seguire in questa fase della stagione, che si svolge in un contesto internazionale di grande rilievo.

La sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-26 si disputerà a Nove Mesto na Morave. Si tratta di un’autentica anomalia, figlia del fatto che Anterselva, dove generalmente si gareggia a fine gennaio, sia deputata a ospitare le competizioni dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. L’Ibu ha pertanto dovuto trovare un’ alternativa, come succede ogni qual volta la località altoatesina organizza un grande appuntamento. La scelta è ricaduta sull’impianto ceco, entrato nel “giro” degli eventi di carattere internazionale al principio del XXI secolo e guadagnatosi rapidamente una solida reputazione. 🔗 Leggi su Oasport.it

