Bettini | Mondiali Olimpiade Ho vinto tutto ma con le Frecce Tricolori il mio sogno più bello

Bettini, campione di ciclismo e ora pilota delle Frecce Tricolori, con grande passione ha portato a termine un programma acrobatico completo. Dopo aver vinto mondiali e Olimpiadi, il suo sogno più grande resta legato alle emozioni delle esibizioni aeree, che rappresentano per lui una sfida unica. Un’esperienza che va oltre le vittorie sportive, un modo per vivere l’arte del volo e della precisione.

"Dopo il decollo da Rivolto, eravamo in salita verso il Tagliamento e San Daniele del Friuli a 2500 piedi (800 metri, ndr) di quota, quando il comandante Marocco mi ha lasciato i comandi dell’aereo: "Stabilizza a 2500, è tuo. Fai tutta la virata a sinistra, sai leggere gli strumenti, riportami in base". Facile. (ride). "Ogni tanto mi scappava. l’aereo ha una sensibilità pazzesca, io al confronto con la cloche del mio ultraleggero ci faccio la polenta per fare le manovre.". Paolo Bettini e una giornata particolare a Rivolto con le Frecce Tricolori. Il più grande cacciatore italiano di classiche in volo con il tenente colonnello Franco Paolo Marocco, 41 anni, torinese di Orbassano, scortati da altri tre aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

