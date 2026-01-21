Bergamo padre dona due organi alla figlia | il primo doppio trapianto in vita in Italia

A Bergamo, presso l’ospedale Papa Giovanni XXIII, è stato eseguito il primo doppio trapianto in vita in Italia, grazie alla generosità di un padre che ha donato due organi alla propria figlia. Questo intervento rappresenta un importante passo avanti nel campo dei trapianti, offrendo nuove possibilità di cura e speranza per pazienti in attesa di organi.

Il primo doppio trapianto in vita in Italia è stato eseguito a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Un uomo ha voluto donare, in vita, due organi alla figlia di soli 7 anni, affetta da una rara malattia. PRIMO DOPPIO TRAPIANTO IN VITA IN ITALIA – Un cittadino serbo di 37 anni ha donato alla figlia un rene e una porzione di fegato. Si tratta del primo trapianto combinato da vivente in Italia. I due stanno bene e sono stati dimessi dall’ospedale Papa Giovanni XXIII. La bambina soffriva da tempo di una malattia rara che l’aveva costretta alla dialisi fin dall’età di quattro anni. La piccola sta bene, ma dovrà rimanere a Bergamo per sottoporsi a controllo mensili.🔗 Leggi su Dailynews24.it

