Bergamini entra ufficialmente in Forza Italia | Nuovo percorso in un partito in cui mi riconosco

Davide Bergamini annuncia il suo ingresso ufficiale in Forza Italia, consolidando un nuovo percorso politico dopo aver lasciato la Lega. La scelta riflette una presa di posizione chiara e consapevole, in linea con le proprie convinzioni. Bergamini si unisce così a un partito con cui si identifica, segnando un momento importante nel suo percorso istituzionale e politico.

Davide Bergamini entra a far parte ufficialmente del partito di Forza Italia. Dopo l’addio alla Lega, l’onorevole ha fatto il suo ‘ingresso’ nella nuova formazione. “Ringrazio Forza Italia per l’accoglienza e per la fiducia dimostrata nei miei confronti – ha commentato -. Per me un nuovo percorso politico all’interno di un partito che sta portando avanti una linea nazionale chiara, concreta e responsabile, nella quale mi riconosco”. “Una linea politica – ha aggiunto - che interpreta con serietà il ruolo di chi amministra e di chi governa, mettendo al centro il senso di responsabilità verso i cittadini e il Paese.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

