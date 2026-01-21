benfica bestia nera della juventus spalletti schiera i titolarissimi probabili formazioni orario e dove vederla

La Juventus si prepara ad affrontare il Benfica nell'incontro di Champions League all'Allianz Stadium, valido per la settima giornata del girone. Per consolidare la qualificazione ai playoff, i bianconeri puntano a una vittoria contro la squadra portoghese, storicamente avversaria difficile da affrontare. Di seguito, le probabili formazioni, l’orario e le modalità di visione dell’incontro.

Torino, 21 gennaio 2026 – Gara importantissima in Champions League per la Juventus. Per blindare quantomeno la qualificazione ai playoff, i bianconeri devono battere il Benfica all'Allianz Stadium in occasione del match valido per la settima giornata del girone unico della massima competizione europea. Le due compagini sono separate in classifica da tre lunghezze (9 punti i piemontesi, 6 i lusitani). Entrambe le squadre hanno cambiato allenatore da inizio stagione e a Torino andrà in scena un altro capitolo della sfida fra Luciano Spalletti e José Mourinho: il bilancio vede lo Special One in vantaggio per tre successi a due, con anche tre pareggi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

