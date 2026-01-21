Ben Affleck esprime la sua opinione sull’intelligenza artificiale, affermando che non potrà mai sostituire la creatività umana. L’attore, noto per ruoli in film come Argo e Batman vs Superman, ritiene che l’originalità e l’ispirazione degli esseri umani rimangano insostituibili, anche con l’avanzare delle tecnologie AI. La sua posizione offre uno spunto di riflessione sul ruolo dell’innovazione digitale nel mondo della creatività.

La star di Argo e Batman vs Superman è convinta che la creatività degli esseri umani non potrà mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale. Ben Affleck è stato intervistato nell'ultima puntata del podcast di Joe Rogan e si è soffermato sul suo ultimo film d'azione, The Rip - Soldi sporchi, in cui ha recitato al fianco dell'amico di lunga data Matt Damon. La star di Gone Girl ha riflettuto sulle paure causate dall'intelligenza artificiale. Nonostante abbia riconosciuto che l'IA porterà dei cambiamenti, Affleck non crede che sia abbastanza affidabile da poter sostituire qualcuno nel settore dell'intrattenimento. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Ben Affleck smonta i timori sull’IA: "Non credo potrà sostituire i creativi"

Leggi anche: Netflix riunisce gli amici Ben Affleck e Matt Damon

Ben Affleck ha abbandonato il mondo delle sneaker?Recentemente si è diffusa la voce che Ben Affleck abbia abbandonato il mondo delle sneaker.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ben Affleck smonta i timori sull’IA: Non credo potrà sostituire i creativiLa star di Argo e Batman vs Superman è convinta che la creatività degli esseri umani non potrà mai essere sostituita dall'intelligenza artificiale. movieplayer.it