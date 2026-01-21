bellavia gasparri presenta una nuova interrogazione

Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ha presentato una nuova interrogazione al ministro della Giustizia Carlo Nordio riguardo al caso Bellavia. L’atto mira a sollecitare il Guardasigilli a verificare il rispetto delle norme di deontologia professionale, in qualità di ministro con poteri di vigilanza sugli ordini professionali. La questione rimane al centro dell’attenzione politica e istituzionale, con attenzione alle procedure e alle normative di settore.

Il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha presentato una ulteriore interrogazione parlamentare al ministro della Giustizia Carlo Nordio sul caso Bellavia, sollecitando il Guardasigilli, nella sua qualità di ministro con poteri di vigilanza sugli ordini professionali, a verificare il rispetto delle norme di deontologia professionale. “Il dott. Gian Gaetano Bellavia, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, avrebbe denunciato la dott.ssa Varisco, iscritta al medesimo Ordine, per la sottrazione e duplicazione non autorizzata di una rilevante quantità di documentazione informatica e cartacea, relativa ad attività di consulente tecnico di diverse Procure della Repubblica e quindi di particolare sensibilità sotto il profilo della riservatezza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Gasparri, 'porteremo vicenda Bellavia in Antimafia'

Rai: Fi, interrogazione in Vigilanza su caso Report-Bellavia

