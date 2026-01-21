Beffa Napoli in Danimarca | il Copenaghen in 10 rimonta gli azzurri

Il Napoli affronta una sconfitta difficile in Danimarca, pareggiando 1-1 contro il Copenaghen. La partita rappresenta un passo indietro per gli azzurri nella fase di qualificazione europea, complicando il percorso verso la qualificazione. La sfida evidenzia le difficoltà incontrate in questa competizione e richiede una riflessione sulla prestazione e sulle strategie future.

Nuova delusione europea per gli uomini di Conte, che non vanno oltre l'1-1 in Scandinavia e vedono complicarsi sempre di più la qualificazione Ancora una delusione in Europa per il Napoli. Gli azzurri si complicano di parecchio la vita in chiave qualificazione pareggiando per 1-1 sul campo del Copenaghen. Gli uomini di Conte subiscono la rimonta dei padroni di casa, nonostante la superiorità numerica. Dopo il vantaggio siglato da McTominay nel primo tempo, nella ripresa arriva il pareggio di Laon sugli sviluppi di un rigore causato da una clamorosa ingenuità di Buongiorno. Ora ci sarà da attendere i risultati delle partite del mercoledì per capire dove Di Lorenzo e compagni si ritoveranno in classifica e se basterà una vittoria all'ultima giornata contro il Chelsea per superare il maxi girone.🔗 Leggi su Napolitoday.it

