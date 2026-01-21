Beautiful streaming replica puntata 21 gennaio 2026 | Video Mediaset

Oggi, mercoledì 21 gennaio 2026, torna l'appuntamento con Beautiful, la soap americana amata da molti. Nella puntata di oggi, Steffy si trova ad affrontare una verità inaspettata: Sheila non è realmente morta. Puoi seguire la replica della puntata e rivedere i momenti salienti attraverso il video Mediaset disponibile online.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 21 gennaio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy è sconvolta dalla rivelazione che Sheila non è veramente morta. Finn le racconta che la persona uccisa da Steffy non era Sheila, bensì Sugar, una donna identica a lei. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Beautiful streaming, replica puntata 2 gennaio 2026 | Video Mediaset

Beautiful streaming, replica puntata 3 gennaio 2026 | Video Mediaset

