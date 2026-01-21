Beautiful, anticipazioni dal 26 al 31 gennaio. Steffy mette Finn davanti a una scelta: la sua famiglia o sua madre Sheila. Il ritorno di Sheila Carter scuote profondamente la famiglia Forrester: data per morta, riappare improvvisamente e rivela una verità sconvolgente. La donna uccisa da Steffy non era Sheila, bensì Sugar, una ex guardia carceraria che, dopo essersi sottoposta a un intervento di chirurgia plastica, aveva assunto le sue sembianze per vendicarsi. La verità emerge grazie a vecchie email rinvenute da Deacon e alle rivelazioni di Lauren Fenmore, continuano le anticipazioni di Beautiful. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Beautiful, anticipazioni al 31 gennaio: Finn di fronte a un ultimatum

Anticipazioni Beautiful Dal 19 Al 24 Gennaio 2026: Finn costretto a scegliere!Ecco le anticipazioni di Beautiful dal 19 al 24 gennaio 2026.

Beautiful, anticipazioni dal 4 al 10 gennaio 2026: Deacon e Finn ritrovano Sheila sana e salvaEcco le anticipazioni di Beautiful dal 4 al 10 gennaio 2026: Deacon e Finn riusciranno a trovare Sheila, che si presenta sana e salva.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Beautiful, le trame della settimana dal 26 al 31 gennaio; Beautiful, le trame della settimana dal 19 al 24 gennaio; Beautiful, le trame dal 19 al 24 gennaio 2026; Beautiful, le anticipazioni di oggi (mercoledì 31 dicembre): Deacon scoprirà la verità su Sugar.

Anticipazioni Beautiful, trame dal 26 al 31 gennaioBeautiful: anticipazioni puntate dal 26 al 31 gennaio. Ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap su Canale 5. tvserial.it

Beautiful, anticipazioni al 31 gennaio: Finn di fronte a un ultimatumBeautiful, anticipazioni dal 26 al 31 gennaio. Steffy mette Finn davanti a una scelta: la sua famiglia o sua madre Sheila. 2anews.it

BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI - PUNTATE AMERICANE - #8359 del 16 settembre 2020 A casa sua, Steffy guarda il flacone delle pillole e ripensa a Thomas che le ha portato il regalo di Vinnie: decide di scrivere nuovamente a quest'ultimo. Finn entra in casa e - facebook.com facebook

Beautiful: trame dal 19 al 24 gennaio #beautiful #anticipazioni #spoiler #gennaio2026 x.com