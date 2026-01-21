Baya il predicatore islamico insulta Meloni | Se alzi la testa paghi

Un intervento di un predicatore islamico a Torino ha suscitato polemiche per le sue dichiarazioni offensive nei confronti di Giorgia Meloni. Durante un evento presso l’Università, i commenti hanno attirato l’attenzione, evidenziando tensioni politiche e sociali. La vicenda si inserisce in un contesto di discussioni più ampie sulle posizioni dei gruppi attivi nella città, con implicazioni sul clima politico locale e nazionale.

La chiamata alle armi contro Giorgia Meloni e il governo passa, ancora una volta, da Torino. Per la precisione da un'aula dell'Università gentilmente "prestata" ai giovani del centro sociale cittadino Askatasuna, sgomberato a dicembre, e agli attivisti pro-Pal. A prendere la parola, tra gli altri, Brahim Baya, storico collaboratore di quel Hannoun capofila della galassia dei pro-Gaza italiani finito in arresto a fine 2025 con l'accusa, gravissima, di essere di fatto il referente di Hamas in Italia e girare i proventi delle sue associazioni "benefiche" e "solidali" direttamente nelle tasche dell'organizzazione terroristica palestinese. L'imam Baya predicatore di odio e testimonial del no. Serve altro per stare dall'altra parte? L'imam Baya, noto predicatore di contenuti controversi, si schiera contro la riforma della giustizia, diventando un nuovo testimonial del fronte del no. Baya insulta Il Tempo e Giulia Sorrentino: "Ridicoli, narrazione tossica". Così ci vuole mettere il bavaglio. Argomenti discussi: L'imam di Torino denuncia l'islamofobia imperante; Askatasuna: Il 31 ci riprendiamo Torino. E stringe ancora i legami col mondo islamico; I centri sociali si fanno il partito: Noi l'alternativa al governo Meloni. L'imam Baya guida la rivolta contro il governo: le pericolose alleanze con Askatasuna e collettivi. Dopo lo sgombero del centro sociale torinese prende forma un fronte che unisce centri sociali e predicatori islamici. Dall'assemblea di Torino emerge un progetto politico di alleanze stabili. Askatasuna: Il 31 ci riprendiamo Torino. E stringe ancora i legami col mondo islamico. Il centro sociale sgomberato a fine mese guiderà un corteo. Il predicatore Baya: Repressione da media e politica. Dieci, 100, 1000 Askatasuna contro il governo. La lezione di odio dell'imam Baya all'università di Torino.

