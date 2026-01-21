Il Real Madrid ha battuto l’Armani Milano 106-77 in una gara valida per l’Eurolega di basket. La squadra italiana, reduce da una sconfitta casalinga contro Stella Rossa Belgrado, ha subito un nuovo stop in trasferta contro i blancos. Nel frattempo, nel torneo di Champions, Trieste ha ottenuto un risultato importante, confermando il suo buon momento.

Madrid (Spagna), 20 gennaio 2026 – Serata da incubo per l ’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo la sconfitta interna con la Stella Rossa Belgrado, incassa il secondo ko di fila in Eurolega rimediando un pesantissimo 106-77 in casa del Real Madrid. Alla Movistar Arena non c’è di fatto mai stata storia, perché i “Blancos” hanno preso in mano le redini del match sin da un quarto d’apertura in cui hanno potuto imporre i ritmi a loro più congeniali e mettere in crisi la difesa di una Milano che al suono della prima sirena aveva già incassato 30 punti, a fronte dei soli 23 segnati. Un solco che si è poi via via ampliato fino a raggiungere le 29 lunghezze finali, perché il Real ha preso sempre più fiducia tirando con percentuali altissime (72% da due e addirittura 57% da tre) e consentendo a undici dei suoi dodici giocatori andati a referto di segnare punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, il Real Madrid travolge l’Armani Milano 106-77 in Eurolega. Impresa di Trieste in Champions

LIVE Real Madrid-Olimpia Milano 106-77, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: secondo ko consecutivo per i meneghini, Blancos superiori per 40?Segui la diretta della partita di Eurolega di basket tra Real Madrid e Olimpia Milano, terminata con il punteggio di 106-77.

Eurolega, Milano crolla a Madrid: Olimpia mai in partita, il Real vince 106-77Nell'incontro di Eurolega, l'Olimpia Milano ha affrontato una sconfitta netta contro il Real Madrid, che si è imposto con il punteggio di 106-77.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: L'Olimpia Milano resiste un quarto a Madrid: è dominio Real, +29; Real Madrid - Valencia Basket in Diretta Streaming | DAZN IT; Nel basket ha vinto la Superlega: il Real Madrid sta per firmare con Nba Europe (sarà scissione?) L'indiscrezione di As. L'addio all'Eurolega sarebbe dirompente, e potrebbe trascinare le altre big. Il Barcellona dovrebbe restare in Eurolega (ma si riserva di pa; Live Real Madrid - Barcelona - Eurolega: Punteggi & Highlights Basket - 16/01/2026.

Basket, il Real Madrid travolge l’Armani Milano 106-77 in Eurolega. Impresa di Trieste in ChampionsMadrid (Spagna), 20 gennaio 2026 – Serata da incubo per l ’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo la sconfitta interna con la Stella Rossa Belgrado, incassa il secondo ko di fila in Eurolega rimediando u ... sport.quotidiano.net

Peppe Poeta: Il Real Madrid ha giocato una partita incredibile. Mi aspettavo una risposta miglioreCosì Coach Peppe Poeta ha commentato la partita di Madrid: Complimenti al Real Madrid, ha giocato una partita incredibile e in questo momento è senza ... basketinside.com

MILANO AFFONDA A MADRID Troppo Real Madrid Basket per l' Olimpia Milano. Spagnoli imprendibili, per l'EA7 non c'è niente da fare. facebook

Eurolega, Real Madrid-Olimpia Milano alle 20.45 su Sky Sport Basket #SkySportBasket #Eurolega x.com