Basket Europe Cup | Sassari perde a Izmir e dice addio all’Europa

La Dinamo Sassari conclude la propria avventura in Europa Cup dopo una sconfitta a Izmir. Con la quarta perdita consecutiva nella seconda fase, i sardi si dicono addio alle speranze di playoff. La stagione europea si ferma qui, lasciando spazio alle prossime sfide nazionali per la squadra.

Quarta sconfitta consecutiva per la Dinamo Sassari nella seconda fase di Europe Cup e playoff ormai irraggiungibili per i sardi. A Izmir, l’antica Smirne, arriva il ko contro lo Aliaga Petkimspor – che invece ha sin qui un percorso netto – e per i ragazzi di Mrsic la corsa si chiude qui, con gli ultimi due turni di Europe Cup che serviranno solo per l’onore. Dopo un lungo botta e risposta iniziale, il primo piccolo strappo lo dà Sassari, spalle al muro e obbligata a vincere, che poco dopo metà quarto trova con Nathan Johnson il +5. L’Aliaga Petkimspor resta, però, in scia, impatta il risultato a 2’ circa dal primo stop, ma nel finale di quarto Jacob Everse Pullen e Rashawn Thomas firmano i punti per il 20-25 con cui si chiude il parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

